В России подтвердили, что Лукашенко заболел 14 мая, 22:18 Александр Лукашенко в Москве, 9 мая (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже пятый день не появляется в публичном пространстве. О его состоянии или местонахождении официально ничего не известно, а ряд медиа писали, что Лукашенко заболел.

Теперь болезнь Лукашенко подтвердил заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин.

В комментарии Подъем он заявил, что «там ничего такого сверхъестественного нет», это «не коронавирус» и «человек просто заболел».

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В пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают, а неофициально говорят, что тот работает с документами.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко после слухов о болезни вечером в субботу, 13 мая, приезжал в президентскую клинику в комплексе Дрозды возле Минска.

Издание Зеркало писало, что Лукашенко с мая значительно реже появляется на публике.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке был замечен бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.

Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко болен.