Уезжал в сопровождении скорой. Лукашенко могли отравить на параде Путина в Москве — Mirror 11 мая, 13:04 Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске, 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

После странного поведения белорусского диктатора Александра Лукашенко на параде 9 мая в Москве, ходят слухи, что его могли там отравить, пишет Mirror.

Он не смог пройти несколько сотен метров и не появился на завтраке со своим союзником — российским диктатором Владимиром Путиным.

«Ходят слухи, что Александра Лукашенко могли отравить во время парада, на котором он присутствовал со своим сообщником Владимиром Путиным и его командой повышенной безопасности», — говорится в статье.

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Подчеркивается, что во время речи Путина в честь Дня Победы, «68-летний президент Беларуси, который удерживает власть почти четверть века, выглядел тяжело больным».

Белорусский политолог и журналист Kyiv Post Дмитрий Болкунец заявил на своей странице в Twitter, что, возможно, белорусского диктатора отравили, но добавил, что «в последние несколько дней автократ несколько раз выглядел больным».

В частности, он не смог пройти несколько сотен метров рядом с Путным на Красной площади. Также было замечено, что во время выступления российского диктатора у Лукашенко была перебинтована рука.

«На видео запечатлен момент, когда он умолял Путина, а затем российского сотрудника службы безопасности предоставить ему транспорт к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, чтобы возложить венок с правителем Кремля и другими руководителями бывших советских республик», — говорится в статье.

После этого Путин приказал организовать перевозку Лукашенко на багги, и остальным лидерам стран пришлось из-за этого ждать, утверждает Mirror.

«Затем белорусский деспот выглядел неуклюже, когда шел по Александровскому саду рядом со здоровым на вид 70-летним Путиным и не мог наклониться вместе с другими лидерами, чтобы возложить цветы к мемориалу. После этого он, как сообщается, помчался в аэропорт (в сопровождении машины скорой помощи) и улетел обратно в свою столицу Минск, пропустив послепарадный „неформальный завтрак“, устроенный Путиным», — пишет издание.

Также Mirror отмечает, что, согласно сообщениям, Лукашенко «умолял» Путина разрешить ему не приезжать в Москву по «медицинским причинам». Но Путин, который поддерживает белорусскую экономикку и стремился показать, что он не находится в полной изоляции из-за вторжения в Украину, настаивал на его приезде.

В статье также говорится, что Лукашенко страдает от избыточного веса, острой проблемы с коленом и серьезных проблем со спиной.

В январе белорусский оппозиционер Павел Латушко в интервью Radio NV рассказывал, что белорусскому диктатору «срочно нужна операция на коленном суставе».

По словам белорусского оппозиционера, эту операцию нужно провести в ближайшее время и это можно сделать в Беларуси, что означает, что Лукашенко на время исчезнет. Проблемы белорусского диктатора усугубляет его слишком высокий вес и то, что он играл в хоккей.

«Вторая проблема — это позвоночник, но здесь уже более глобальная проблема. Там нет, возможно, срочности хирургического вмешательства в ближайшее время, но в течение года-двух такая операция должна пройти. Он фактически живет на обезболивающих: достаточно сильных, которые позволяют ему двигаться», — рассказал Латушко.

Он отметил, что во время недавней встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Лукашенко «лежал на своем диване в кабинете и такой надутый, весь раздутый», а перед этим играл в хоккей.

«Вот эта операция на позвоночнике, ее провести в Беларуси практически невозможно. В России тоже сложно. Она, скорее всего, должна быть проведена на Западе. Может, конечно, и в Беларуси, и в России просто риски обездвиживания намного выше. Он может попасть в ситуацию, когда он частично будет парализован», — объяснял белорусский оппозиционер.