После слухов о болезни. Лукашенко приезжал в президентскую клинику под Минском — СМИ 13 мая, 22:14 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко после слухов о болезни вечером в субботу, 13 мая, приезжал в президентскую клинику в комплексе Дрозды возле Минска, который используется как резиденция президента.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн и белорусское издание Еврорадио в Telegram.

Как отмечается, Лукашенко около 19:00 приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента Беларуси, который располагается на берегу водохранилища Дрозды.

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Еврорадио со ссылкой на своих слушателей пишет, что на время прибытия кортежа проезд в больницу был заблокирован. А вдоль дорог, ведущих в медцентр, были выставлены силовики. Вскоре после проезда кортежа проезд был открыт.

По данным проекта белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько Мотолько помоги, через два часа, примерно в 21:00 кортеж Лукашенко уже покинул Республиканский клинический медицинский центр и примерно в 21:20 заезжал в Острошицкий городок.



Издание Зеркало (проект бывшей команды TUT.ВY) писало, что белорусский диктатор Александр Лукашенко с мая начал значительно реже появляться на публике.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке был замечен бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.

После этого появились слухи о его проблемах со здоровьем. Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко болен.