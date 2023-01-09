Обучение авиации РФ и Белоруссии. Какая военная угроза существует для Украины — объясняет соратник Тихановской 9 января, 23:26 Эксклюзив NV Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

Павел Латушко, заместитель главы Объединенного переходного комитета Беларуси, дипломат, в эфире Radio NV рассказал о том, как совместные учения российских и белорусских летчиков направлены на постоянное терроризирование населения Украины.

— Скажите, что известно об этих летных учениях в Беларуси, которые хочет Россия провести вместе с Беларусью? Что мы о них знаем, и что это будет?

— Мы видим с вами, что на протяжении уже многих месяцев проходят постоянные учения на территории Беларуси. Это различные роды войск. Буквально несколько недель тому назад были учения войск химической защиты. Также проходили слаживания батальона тактических групп. Не так давно проходили на базе брестской бригады сил специальных операций учения командиров рот. И сейчас объявлены учения военно-воздушных сил. Ничего нового.

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Но вместе с тем это продолжение той тактики на сегодняшний день, которую избрала Россия на территории Беларуси: создание перманентной угрозы для Украины возможного вторжения. Я думаю, что сегодня мы и должны рассматривать два этих базовых сценария. Один из сценариев — это концентрация вооруженных сил Российской Федерации в так называемой совместной группе по защите так называемого Союзного государства. И второе — это возможное реальное вхождение на территорию Украины.

Проведение учений ВВС Беларуси и ВКС Российской Федерации как раз таки вписываются в этот сценарий. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание: то, что в Беларусь прибывают самолеты Российской Федерации: военные самолеты, вертолеты. Об этом сообщает и министерство обороны Беларуси.

Фактически это создает ситуацию, которую можно назвать как издевательство над украинским населением. Ведь любой в последующем взлет самолетов и вертолетов России и Беларуси в воздушном пространстве Беларуси, автоматически за этим, как правило, следует объявление воздушной тревоги на территории всей Украины.