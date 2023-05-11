«Два дня неизвестно, что с ним». У Лукашенко точно проблемы со здоровьем — Латушко 11 мая, 19:45 NV Премиум Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Поведение белорусского диктатора Александра Лукашенко 9 мая почти все единогласно считают странным.

Некоторые даже предполагают, что узурпатора могли отравить на параде в Москве.

Но, скорее всего, он болен, предполагает заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Почему Лукашенко так плохо выглядел и где он сейчас, Латушко постарался объяснить в эфире Radio NV.