«Два дня неизвестно, что с ним». У Лукашенко точно проблемы со здоровьем — Латушко

11 мая, 19:45
NV Премиум
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Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Поведение белорусского диктатора Александра Лукашенко 9 мая почти все единогласно считают странным.

Некоторые даже предполагают, что узурпатора могли отравить на параде в Москве.

Но, скорее всего, он болен, предполагает заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Почему Лукашенко так плохо выглядел и где он сейчас, Латушко постарался объяснить в эфире Radio NV.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Болезни Радио NV Павел Латушко

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