Лукашенко живет на обезболивающих, которые позволяют ему двигаться — белорусский оппозиционер 10 января, 14:40 Александр Лукашенко во время встречи с Сергеем Шойгу, 3 декабря (Фото:Кадр видео Пул Первого via Telegram)

Заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко в интервью Радио NV рассказал о серьезных проблемах со здоровьем белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«На моих каналах была информация из источников в его медицинской клинике, которую он создал специально для себя и для высших чиновников. Речь идет о двух болезнях. В первую очередь, это коленный сустав. Это, конечно, не приводит к каким-то смертям, я сразу же хотел оговориться, но это коленный сустав. Мы все с вами видели, как он спускается по трапу самолета. Ему нужна срочная операция на коленном суставе», — сказал Латушко в эфире Радио NV.

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По словам белорусского оппозиционера, эту операцию нужно провести в ближайшее время и это можно сделать в Беларуси, что означает, что Лукашенко на время исчезнет. Проблемы белорусского диктатора усугубляет его слишком высокий вес и то, что он играл в хоккей.

«Вторая проблема — это позвоночник, но здесь уже более глобальная проблема. Там нет, возможно, срочности хирургического вмешательства в ближайшее время, но в течение года-двух такая операция должна пройти. Он фактически живет на обезболивающих: достаточно сильных, которые позволяют ему двигаться», — рассказал Латушко.

Он отметил, что во время недавней встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгом Лукашенко «лежал на своем диване в кабинете и такой надутый, весь раздутый», а перед этим играл в хоккей.

«В хоккей он практически в последнее время не играет, в связи с проблемами в коленном суставе и в связи с проблемами позвоночника. Вот эта операция на позвоночнике, ее провести в Беларуси практически невозможно. В России тоже сложно. Она, скорее всего, должна быть проведена на Западе. Может, конечно, и в Беларуси, и в России просто риски обездвиживания намного выше. Он может попасть в ситуацию, когда он частично будет парализован», — пояснил белорусский оппозиционер, допустив, что в этом случае белорусский диктатор больше не сможет управлять страной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал на переговоры с Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Минск 3 декабря.