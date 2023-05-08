Путин вызвал Лукашенко на парад в Москву 8 мая, 20:48 Александр Лукашенко в Москве 8 мая (Фото:Пул Первого / Telegram)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко в понедельник, 8 мая, приехал в столицу страны-агрессора России Москву.

Видео опубликовал пропагандистский Telegram-канал Пул первого. Приезд Лукашенко в Москву заранее не анонсировали.



Незадолго до этого стало известно, что на парад 9 мая к российскому диктатору Путину приедут также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Позже в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева заявили, что тоже он направился в Россию с «рабочим визитом».



Видео дня

24 апреля российское издание Ведомости сообщало, что 9 мая в Москве ожидается только один иностранный лидер — глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

После этого в Кремле попытались оправдать международную изоляцию на 9 мая тем, что «никого не приглашали».

В 2022 году 9 мая Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле тогда тоже утверждали, что никого не приглашали.