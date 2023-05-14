Речь произносил премьер-министр. Лукашенко не появился на праздновании Дня флага Беларуси — СМИ 14 мая, 12:00 Александр Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA/Handout via Reuters)

На фоне последних новостей об ухудшении здоровья белорусский диктатор Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

Об этом сообщает проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько Мотолько помоги в Telegram.

Самопровозглашенный президент Беларуси не явился на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна.

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Отмечается, что речь вместо Лукашенко произносил премьер-министр Роман Головченко.

Мероприятие прошло на площади Государственного флага в Минске.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко после слухов о болезни вечером в субботу, 13 мая, приезжал в президентскую клинику в комплексе Дрозды возле Минска, который используется как резиденция президента.

Издание Зеркало (проект бывшей команды TUT.ВY) писало, что белорусский диктатор Александр Лукашенко с мая начал значительно реже появляться на публике.

Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке был замечен бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.

После этого возникли слухи о его проблемах со здоровьем. Белорусская оппозиция утверждает, что Лукашенко болен.