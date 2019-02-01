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Кризис в Венесуэле: Гуайдо не исключил военного вмешательства США

Сегодня, 08:42
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EPA

США поддержали Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не исключил военного вмешательства США в решение кризиса в стране, однако подчеркнул, что не хотел бы этого.

"Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление на Мадуро, чтобы нам не пришлось прийти к такому военному сценарию, которого никто не желал", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос, пишет CNN.

Он добавил, что жители Венесуэлы хотели бы оказать любое возможное давление на президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо добавил, что попытается восстановить свободу и демократию Венесуэлы.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

После этого Госдеп США сообщил, что часть американских дипломатов покинет Венесуэлу.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

Теги:   США Венесуэла

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