Министр обороны Венесуэлы заявил о госперевороте и считает Мадуро легитимным Вчера, 18:48 753 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Владимир Падрино ЕРА

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что оппозиция пытается узурпировать власть в стране.

"Николас Мадуро является законным президентом, а оппозиция совершает переворот после того, как лидер конгресса Хуан Гуайдо объявил себя президентом", - цитирует Падрино Reuters.

Министр добавил, что США и другие правительства ведут экономическую войну против Венесуэлы, страны ОПЕК с "крупнейшими в мире запасами нефти".

10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николаса Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

Правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". Госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

Западные демократии отказались признавать власть Мадуро.