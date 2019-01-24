Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

Помпео: США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь более чем на $20 млн

Вчера, 19:31
209
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Майк Помпео выразил поддержку народу Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь, как только это будет возможно с точки зрения логистики", - сказал он.

По словам Помпео, США готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

“Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами", - отметил он.

10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николас Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

Правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". Госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

Западные демократии отказались признавать власть Мадуро. 

Теги:   Помощь Венесуэла США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 09:18

article_img
Суд начал оглашать приговор Януковичу
События

Вчера, 16:37

article_img
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу
Страны

Вчера, 11:59

article_img
В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11593
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Эффект атомной бомбы. Трампа можно отправлять в отставку
10005
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
7710
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
30035
Валерий Пекар - фото
Валерий Пекар
Семь вопросов кандидатам
12838
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Об очередной катастрофе в Черном море
11593
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75216
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34051
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
31897