Помпео: США готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь более чем на $20 млн Вчера, 19:31 209 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Майк Помпео выразил поддержку народу Венесуэлы ЕРА

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы направить народу Венесуэлы гуманитарную помощь, как только это будет возможно с точки зрения логистики", - сказал он.

По словам Помпео, США готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

“Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами", - отметил он.

10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николас Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

Правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". Госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

Западные демократии отказались признавать власть Мадуро.