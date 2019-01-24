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Госдеп: У Мадуро нет полномочий разрывать дипломатические отношения с США

Вчера, 07:31
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EPA

По словам Помпео, США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство временного президента

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у президента Венесуэлы Николаса Мадуро нет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном.

По его словам, США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщает Reuters.

"США не признают режим Мадуро, соответственно, и не считают полномочия бывшего президента Николаса Мадуро законными для разрыва дипломатических отношений", - отметил Помпео.

Он добавил, что Гуайдо "пригласил нашу миссию остаться в Венесуэле".

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент". Также парламент Венесуэлы поддержали высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Теги:   Дипломатические отношения Майк Помпео Николас Мадуро Венесуэла США

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