Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о
закрытии посольства в Соединенных Штатах после того, как Вашингтон отказался
признать его "легитимным" президентом и поддержал оппозицию.
Это объявление он сделал в четверг, 24 января,
на следующий день после разрыва дипломатических отношений с США, передает Reuters.
В своем выступлении Мадуро подчеркнул, что согласен с призывом Мексики и Уругвая начать переговоры с оппозицией для разрешения политического кризиса.
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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что
признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".
Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную
помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил
президенту Николасу Мадуро свою поддержку.
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским
дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у
Мадуро нет
полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать
дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана
Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир
Падрино и военные поддержали
Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.