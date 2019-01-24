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Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в США

Вчера, 22:25
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EPA

Николас Мадуро разорвал дипотношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии посольства в Соединенных Штатах после того, как Вашингтон отказался признать его "легитимным" президентом и поддержал оппозицию.

Это объявление он сделал в четверг, 24 января, на следующий день после разрыва дипломатических отношений с США, передает Reuters.

В своем выступлении Мадуро подчеркнул, что согласен с призывом Мексики и Уругвая начать переговоры с оппозицией для разрешения политического кризиса.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.

Теги:   США Венесуэла Николас Мадуро

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