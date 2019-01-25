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США отозвали часть дипломатов из Венесуэлы

Вчера, 05:49
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ЕРА

В Венесуэле сохраняется нестабильная ситуация

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что часть американских дипломатов покинут Венесуэлу.

Посольство в Каракас покинут сотрудники, которые не отвечают за особо важную деятельность.

Дипломатическое представительство при это продолжит свою работу.

Заявление Госдепа было опубликовано после того, как Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".

Теги:   США Венесуэла

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