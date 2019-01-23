Мадуро разрывает дипломатические отношения с США 23 января, 22:29 1324 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Это заявление он сделал после того, как президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".



По словам Мадуро, Венесуэла дает американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну, передает AP.

"Перед народами мира, будучи президентом, согласно конституции... я решил разорвать дипломатические и политические отношения с империалистическим правительством США", - сказал он перед толпой своих сторонников.

В своем выступлении из президентского дворца Мадуро сказал, что США совершают "серьезную ошибку", пытаясь навязать Венесуэле нового президента.

Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

21 января в Венесуэле группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.