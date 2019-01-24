Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире Вчера, 14:37 2084 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо на протесте со сторонниками EPA

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны, отстранив от должности Николаса Мадуро.



Об этом оппозиционер заявил на многотысячном митинге в столице страны – Каракасе.

По словам Гуайдо граждане Венесуэлы очень долго страдали от нелегитимного режима Мадуро. Подробнее – в сюжете Радио НВ.

Что происходит в Венесуэле

В мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы президента. На них победил Николас Мадуро, который занимал этот пост с 2013 года.

Парламент Венесуэлы объявил второй срок президента Мадуро нелегитимным

Мировое сообщество заявило, что выборы прошли с нарушениями, и не соответствуют международным стандартам. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок президента Николаса Мадуро нелегитимным. Ее президентом стал оппозиционер Хуан Гуайдо. Тогда он сказал, что Национальная ассамблея будет единственным законным представителем народа.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, сопровождающегося рекордной инфляцией, холодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и контролируемыми Мадуро органами власти.

Протесты в стране начались после того, как 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала устранить Мадуро от власти и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест. С тех пор количество жертв среди протестующих растет.

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Как отреагировали в мире

Гуайдо уже поддержал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что мандат президента Мадуро является нелегитимным, и рассчитывает на единство ЕС в солидарности с демократическими силами Венесуэлы.

Мадуро отказался покидать пост





Европейский Союз также поддержал Хуана Гуайдо на должности исполняющего обязанности президента Венесуэлы. По словам высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини, ЕС и его государства-члены по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с венесуэльской конституции.

В то же время сам Николас Мадуро пока отказался покидать пост и обвинил США в стремлении осуществить переворот в Венесуэле. По его словам, страна прекращает все связи с США.

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О поддержке Гуайдо кроме США и ЕС заявили также Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама. В МИД Мексики отметили, что пока не планируют менять свою политику в отношении Венесуэлы. Президент Боливии также выразил поддержку действующей власти страны.

В то же время, в Совете Федерации РФ заявили, что признали майские выборы президента Венесуэлы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро и предложил свою поддержку.

Что ждет Мадуро

Мадуро – это классический диктатор, который в Венесуэле захватил Конституционный суд и довел страну до инфляции в 800% в год, отметил в комментарии Радио НВ политолог и эксперт по международным вопросам Борис Тизенгеузен.

По его словам, венесуэльские протесты – закономерность, а переизбрание президента в стране – лишь вопрос времени, который работает против самого Мадуро.

Кроме российских денег в Венесуэлу ничего не заходило





"Экономика Венесуэлы находится в крайне плачевном состоянии. И Мадуро практиковал такие чисто диктаторские приемы, они национализировал компании, арестовывал руководителей крупнейших сетей по продажи электроники, потом распродавал эту электронику бедным за 10% от стоимости. Экономика в принципе максимально коррумпирована при нем с тем режимом, который был при Мадуро, ни одна нормальная компания не инвестировала в Венесуэлу. То есть кроме российских денег туда, в общем-то, ничего и не заходило", - отметил Тизенгаузен.



В Мадуро остается два варианта: подавлять силой протесты, но тогда его будут судить за убийства, или согласиться уйти по-хорошему, добавил Борис Тизенгаузен.