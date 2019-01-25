Путин заявил, что события в Венесуэле "спровоцированы извне"
Президент России Владимир Путин позвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и поддержал "законную власть страны".
Он заявил, что политический кризис в стране "был спровоцирован извне", передает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин также выразил пожелание, чтобы кризис в Венесуэле был решен конституционным и мирным путем.
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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.