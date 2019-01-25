Путин заявил, что события в Венесуэле "спровоцированы извне" Сегодня, 00:28 341 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Путин позвонил Мадуро ЕРА

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и поддержал "законную власть страны".

Он заявил, что политический кризис в стране "был спровоцирован извне", передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также выразил пожелание, чтобы кризис в Венесуэле был решен конституционным и мирным путем.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.



