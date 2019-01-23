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Глава парламента Венесуэлы объявил себя "и.о. президента", Трамп поддержал

23 января, 20:03
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EPA

Хуан Гуайдо

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Об этом сообщает AFP.

Вслед за объявлением Гуайдо президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Решение Трампа поддержала Организация американских государств.

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

Теги:   Венесуэла

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