Украина не ведет переговоры с Германией по истребителям — посол Макеев 16 февраля, 16:37 Алексей Макеев (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Украинское правительство не ведет переговоры с Германией о передаче истребителей. Дискуссии продолжаются, но не с Берлином.



Об этом заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью t-online.

По его словам, создание танковой коалиции стало «прорывом», а вместе с боевыми танками Украина получила «почти весь спектр возможного вооружения»: ПВО, артиллерию, бронетехнику. Четвертый элемент — обучение украинских бойцов на западном оружии.

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«Противовоздушная оборона включает в себя не только системы „земля-воздух“, такие как немецкий IRIS-T, но и системы „воздух-воздух“. То есть самолеты, перехватывающие российские крылатые ракеты и сбивающие истребители. Мы сейчас ведем эти дискуссии со странами, у которых есть такие машины», — рассказал Макеев.

В то же время посол отверг предложения своего предшественника в должности и действующего замглавы МИД Андрея Мельника о поставках подлодок и военных кораблей. Макеев говорит, что сейчас Украина в них не нуждается.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил передачу Украине истребителей. Министр обороны Борис Писториус заявил, что вопрос по самолетам можно обсуждать через три-четыре месяца. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, позиция Германии в передаче Киеву самолетов не является ключевой.

Инфографика: NV

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».



МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.