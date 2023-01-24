Вопрос истребителей F-16 для Украины уже «взяли в работу» — Кулеба

24 января, 22:56
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:US Secretary of Defense/Flickr.com)

Дмитрий Кулеба (Фото:US Secretary of Defense/Flickr.com)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые союзники Украины уже изучают вопрос поставки Украине истребителей F-16.

" — Теперь F16? — Да. — Беру в работу, друг.

Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать. А вы должны знать, что, как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться", — написал министр в Facebook во вторник, 24 января.

Видео дня

Читайте также:
Уже определен тип самолета, который западные союзники могут передать Украине — Воздушные силы

Перед этим журнал Der Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку немецких танков Leopard 2 партнерами Украины, а также передачу украинским защитникам минимум роты Leopard 2A6 из запасов Бундесвера.

Инфографика: NV

Накануне Дмитрий Кулеба говорил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

До этого министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

https://www.youtube.com/embed/VpZAFKM9dgQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   МИД Украины Военная помощь Самолеты F-16 Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X