Непобедимый Сокол. Дадут ли Украине F-16 и почему эти самолеты так важны для наступления ВСУ — инфографика 25 января, 17:46 F-16 ВВС США в Бразилии, 2018 год (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

25 января Германия окончательно сняла все барьеры в поставке Украине танков Leopard. В Киеве уже говорят о создании новой коалиции, цель которой — обеспечить Воздушные силы современными истребителями. Прежде всего, речь о популярном многоцелевом F-16 — разработке американской компании General Dynamics (в настоящее время производится корпорацией Lockheed Martin).



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил 24 января, что некоторые союзники уже изучают вопросы поставок Украине истребителей F-16.

«„— Теперь F-16? — Да. — Беру в работу, дружище“. Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать», — написал министр в Facebook.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, правда, в интервью Handelsblatt исключил передачу истребителей украинской стороне, в очередной раз подчеркнув важность недопущения эскалации и невозможность участия военнослужащих НАТО в войне, которую РФ ведет против Украины.

19 января, во время дискуссии NV «Украина и мир впереди 2023» посол США в Украине Бриджет Бринк ответила на прямой вопрос главного редактора проекта NV Виталия Сыча о вероятности получения Киевом самолетов F-16 и боевых вертолетов Apache. «В центре нашего внимания — сотрудничество с вашим правительством и военными для обеспечения возможностей, которые вам необходимы в конкретный момент войны… Что касается долгосрочного периода, это, на мой взгляд, очень важно для безопасности Украины. Поэтому, не называя конкретных образцов, скажу, что об этих возможностях мы дискутируем внутри, стремясь, чтобы наши возможности помощи и возможности ее использования совпали в долгой перспективе», — сказала глава американской дипмиссии.

NV напоминает ключевые характеристики истребителя F-16, способного решительно изменить ситуацию в воздухе над Украиной.

65:0 в пользу F-16

Как говорит спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, уже фактически известно, какой тип боевых самолетов может получить Украина от западных союзников.

Модели он не озвучил, но из всех возможных вариантов многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16 лучше всего подходит для авиационного прикрытия ожидаемого наземного наступления Украины. 20 января президент Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате Рамштайн рассмотреть поставки Украине именно этих самолетов.

Эксглавнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил, что «это относительно простой самолет, который легко освоить».

С 1976 года произведено более 4600 единиц F-16, они есть на вооружении 25 стран, что делает машину самым массовым боевым самолетом в мире.

Країни, що мають на озброєнні F-16 / Инфографика: Вікіпедія

16 Fighting Falcon («боевой сокол», так называют этот истребитель в честь талисмана Академии ВВС США) разрабатывался для получения преимущества в воздухе. Первая его победа в бою датирована 14 июля 1981 года: израильский пилот Амир Нахуми сбил МиГ-21 сирийских ВВС во время ливанского конфликта.

На счет летчиков НАТО восемь подтвержденных воздушных побед (две в иракской войне и шесть на Балканах в 1990-е).

Если верить китайскому военному порталу Sohu, на 2020 год счет побед F-16 над самолетами Су и МиГ советского производства составил 65:0.

Что в нем особенного

Самолет способен развивать максимальную скорость 2410 км/год, дальность полета — 4220 км, боевой радиус — 550 км, практический потолок — 18 км. Истребитель оснащен 20-мм скорострельной шестиствольной пушкой M61 Vulcan, имеет девять точек подвески, общая масса подвесного вооружения составляет 7,7 т. Может использовать управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, высокоскоростную противорадиолокационную ракету AG противокорабельную ракету AGM-84 Harpoon и различные типы управляемых и неуправляемых бомб.

Инфографика: NV

Опыт применения F-16 доказал его эффективность как против воздушных целей, так и против объектов на земле, в частности, РЛС противника.

Поставлять Украине эти самолеты могут не только США. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Как отмечал профильный ресурс Defence Express, Нидерланды, которые переходят на истребители пятого поколения, имеют ресурс для того, чтобы передать не просто десяток F-16, а несколько эскадрилий. Нидерландские истребители могут использовать всю основную номенклатуру вооружения, включая ракеты AIM-120 и JDAAM.

F-16 ВПС Нідерландів / Фото: Міноборони Нідерландів

«Получив F-16, мы сможем использовать четыре ракеты HARM на одном самолете во-первых массово, во-вторых на 100%. В комплект этих нидерландских самолетов входят дальнобойные ракеты. Если мы их получим, то решим многие проблемы с Крымским мостом, Керченским и Севастопольским портами, со складами обеспечения в Крыму, авиабазами там», — сказал в эфире телемарафона авиационный эксперт Валерий Романенко. Он добавил, что вражеские самолеты будут уничтожаться на расстоянии до 120 км.

Главной проблемой размещения F-16 (и любого западного самолета поколения 4 или 4+) является отсутствие в Украине аэродромов и специалистов по обслуживанию. "Чтобы один истребитель взлетел, над ним работает около 10-15 специальных автомобилей — один топливо заливает, второй электричеством питает, третий воздухом снабжает. Все эти машины нужно менять. На аэродроме находятся технические средства, обеспечивающие взлет, посадку, выдачу информации для выполнения полета — это тоже нужно менять. Нужно менять покрытие взлетно-посадочных полос», — рассказал военный эксперт Агиль Рустамзаде. По его мнению, временно для F-16 можно использовать инфраструктуру Польши.