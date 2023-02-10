Нидерланды рассматривают запрос Украины на истребители F-16 10 февраля, 04:10 F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Нидерланды получали от Украины запрос на истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский попросил «крылья для защиты свободы».



Об этом сообщает NOS.



«Украина подала в Нидерланды запрос на поставку истребителей F-16. Это подтвердила министр обороны Кайса Оллонгрен», — говорится в сообщении.

По словам Оллонгрен, запрос понятен, но выполнить его нелегко.

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«Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками…И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти в одну ночь. Мы должны быть честными по этому поводу», — сказала она.

Она также отметила, что, прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, ВСУ должны пройти соответствующую подготовку.

К тому же, самолеты являются системой обороны США, поэтому истребители F-16 Украина сможет получить только с разрешения США.

Фото: Инфографика: NV

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 по Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16 , если Киев обратится с соответствующей просьбой еще 20 января.