Выгоним российский флот из Черного моря. Мельник предложил Германии передать Украине подлодку

29 января, 11:53
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Андрей Мельник (Фото:МИД Украины)

Андрей Мельник (Фото:МИД Украины)

Заместитель министра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник считает, что Германия могла бы передать Украине подлодку. Это, по его словам, могло бы помочь выгнать российский флот из Черного моря.

Об этом он написал в своем Twitter.

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«Германия (ThyssenKrupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет 6 таких подлодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря», – написал Мельник.

Видео дня

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1619386522868006912?cxt=HHwWgIDSmc7dm_ksAAAA

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство прекратить представление с танками и согласиться на поставки Leopard.

https://www.youtube.com/embed/YZb9wkOYfz8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Германия МИД Украины Военная помощь Черноморский флот РФ Андрей Мельник Подлодка Война России против Украины

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