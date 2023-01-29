Выгоним российский флот из Черного моря. Мельник предложил Германии передать Украине подлодку 29 января, 11:53 Андрей Мельник (Фото:МИД Украины)

Заместитель министра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник считает, что Германия могла бы передать Украине подлодку. Это, по его словам, могло бы помочь выгнать российский флот из Черного моря.

Об этом он написал в своем Twitter.

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«Германия (ThyssenKrupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет 6 таких подлодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря», – написал Мельник.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство прекратить представление с танками и согласиться на поставки Leopard.