Американская разработка. В вопросе поставок самолетов слово Германии не является ключевым — Кулеба 3 февраля, 09:49 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе поставок самолетов Украине слово Германии не является ключевым.

Отвечая на вопрос о роли канцлера Олафа Шольца и его желании передавать или не передавать самолеты, министр заявил, что вопрос самолетов — «это далеко не Германия».

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«Во-первых, в Германии они тоже находятся на вооружении. Во-вторых, я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: да, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важна в отношении танков Леопард — это массовый танк, но это немецкая технология, потому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология», — сказал он в интервью BBC.

Кулеба заявил, что Украина может получить истребители из других стран.

«Я не понимаю, почему все по любому вопросу фокусируются именно на Германии. Есть истории чисто немецкие, такие как Леопарды, Гепарды, IRIS-T. Там они действительно играют ключевую роль, потому что это их разработки. И они являются первоначальными владельцами этой технологии. Вопрос самолетов — это далеко не Германия», — сказал он.

Канцлер Олаф Шольц отверг поставку Украине истребителей.

По словам канцлера, он не допустит «какого-либо давления» на Германию по поводу дальнейших поставок вооружений или участия в войне в Украине военнослужащих НАТО.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.