Американская разработка. В вопросе поставок самолетов слово Германии не является ключевым — Кулеба

3 февраля, 09:49
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе поставок самолетов Украине слово Германии не является ключевым.

Отвечая на вопрос о роли канцлера Олафа Шольца и его желании передавать или не передавать самолеты, министр заявил, что вопрос самолетов — «это далеко не Германия».

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«Во-первых, в Германии они тоже находятся на вооружении. Во-вторых, я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: да, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важна в отношении танков Леопард — это массовый танк, но это немецкая технология, потому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология», — сказал он в интервью BBC.

Кулеба заявил, что Украина может получить истребители из других стран.

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«Я не понимаю, почему все по любому вопросу фокусируются именно на Германии. Есть истории чисто немецкие, такие как Леопарды, Гепарды, IRIS-T. Там они действительно играют ключевую роль, потому что это их разработки. И они являются первоначальными владельцами этой технологии. Вопрос самолетов — это далеко не Германия», — сказал он.

Канцлер Олаф Шольц отверг поставку Украине истребителей.

По словам канцлера, он не допустит «какого-либо давления» на Германию по поводу дальнейших поставок вооружений или участия в войне в Украине военнослужащих НАТО.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.

https://www.youtube.com/watch?v=TUnPmaM8mhU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Истребители Дмитрий Кулеба Олаф Шольц Война России против Украины

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