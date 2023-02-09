По истребителям для Украины есть позитивные решения, оставшиеся за кулисами — Зеленский в Брюсселе 9 февраля, 15:42 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

Об этом сказал во время пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.



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«По истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию», — ответил Зеленский на вопрос корреспондентки.

Также, по его словам, после визита в Британию есть приближение по решению о дальнобойном оружии.

8 февраля по итогам поездки Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Британия будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильный оборонительный пакет от Британии», включающий дальнобойное оружие.

