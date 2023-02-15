Резников «абсолютно уверен», что союзники передадут Украине истребители 15 февраля, 16:57 Министр обороны Алексей Резников в Брюсселе 14 февраля 2023 года (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, 15 февраля.

Глава Минобороны отметил, что союзники уже передали Украине ряд западных систем вооружений, поставку которых перед этим исключали, и «невозможное стало возможным».



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«Авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты нашего неба. Мы должны доминировать в нашем украинском небе. Она защитит в первую очередь наше гражданское население и, конечно же, наши Вооруженные Силы», — объяснил Резников.

По мнению министра, лучше всего Украине подойдут американские истребители F-16, но шведские Gripen «тоже очень хороши». Он рассказал, что пошутил с западными коллегами, что после получения систем ПВО, ракет, артиллерии и танков истребители были последним пунктом в его списке для Санта-Клауса.

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На вопрос, уверен ли он, что Украина в конце концов получит самолеты, Резников ответил: «Абсолютно уверен».

«Если они [российские оккупанты] начнут настоящую наступательную кампанию, то наверняка будут использовать авиацию, пытаясь остановить наши Силы обороны. Значит, это реальная угроза, поэтому нужны более совершенные, более современные самолеты — чтобы остановить их, победить их, сдержать их», — подчеркнул Резников.

По словам главы Минобороны, вопрос истребителей обсуждали во время встречи в формате Рамштайн 14 февраля, и союзники сейчас обсуждают, какая модель будет лучше для Украины.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».



МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

