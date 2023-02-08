Без истребителей и дальнобойных ракет есть риск «застоя» в войне — Зеленский 8 февраля, 21:28 8 февраля Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом (Фото:Richard Pohle/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без истребителей, дальнобойных ракет и достаточного количества боеприпасов война может перейти в состояния «застоя».

Об этом сообщает Guardian.

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком, Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы истребители, ракеты большей дальности и достаточно боеприпасов.

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«Без оружия, которое мы сейчас обсуждаем, и оружия, которое мы только что сегодня обсуждали с Риши, и того, как Великобритания собирается помочь нам, вы знаете, все это очень важно. Без этого был бы застой, который ни к чему хорошему не приведет», — убежден президент.

Он поблагодарил Британию, которая «наконец услышала нас в этом отношении» и надеется, что другие союзники присоединятся к предоставлению такого оружия.

8 февраля Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Президент выступил в британском парламенте, и призвал Лондон передать Украине боевые самолеты. Он также встретился с королем Великобритании Чарльзом III.