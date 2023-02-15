Вопрос о поставках истребителей Украине можно обсуждать через три-четыре месяца — министр обороны Германии 15 февраля, 09:19 Писториус заявил, что сейчас приоритетным для Украины являются ПВО и танки (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос поставок немецких истребителей Украине пока не находится в центре внимания, об этом можно будет говорить через три-четыре месяца.

Об этом он сказал в интервью Tagesschau.

По словам Писториуса, на данный момент время приоритетом является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной. Для этого потребуется функционирующая противовоздушная оборона с достаточным количеством боеприпасов.

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«Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах — сейчас имеет смысл развертывание бронетанковых подразделений», — отметил он.

Министр обороны Германии добавил, что вопрос об истребителях будет обсуждаться в Брюсселе, но не требует первоочередного решения.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

