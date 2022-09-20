Российский законопроект о «мобилизации» стал законом еще до подписания Путиным — СМИ 20 сентября, 18:59 В России готовятся ввести в уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное положение» (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

Российский законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс и введении понятий «мобилизация» и «военное положение» значился как уже подписанный и опубликованный, хотя госдума страны-агрессора только приняла его во втором и третьем чтениях.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на российского политолога Екатерину Шульман.



В России законопроект обычно должен пройти три чтения в госдуме, затем — одобрение в совфеде, после чего его подписывает диктатор Владимир Путин. На официальном сайте госдумы РФ прохождение документом каждого этапа отмечается зеленым цветом.

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Законопроект, касающийся «мобилизации», 20 сентября был принят госдумой во втором и третьем чтениях в ускоренном режиме. При этом на сайте госдумы было указано, что он якобы уже прошел все этапы и стал законом, хотя слушания в совфеде состоятся только 21 сентября.

Инфографика: Екатерина Шульман / Telegram

Госдума РФ вводит в уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также в России будут уголовно наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.



По данным росСМИ, 20 сентября Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу могут обратиться к россиянам.

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