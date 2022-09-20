«Россияне этого очень боятся». Советник главы МВД рассказал, готов ли Путин объявить мобилизацию в РФ 20 сентября, 16:53 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что в настоящее время диктатор Владимир Путин не объявит общую мобилизацию в России.

«Будет ли сейчас объявлена прямая мобилизация? Думаю, нет, потому что общество очень боится этого и общество очень наэлектризовано. Но общество готовят к тому, что это будет затяжная война, что ни [шагу] назад. Сейчас многие говорят, что есть указание на бахмутском направлении не отступать, иначе будут расстрелы — в российских пабликах это разгоняется», — рассказал в эфире Радио НВ Денисенко.

Видео дня

Впрочем, советник главы МВД уточнил, что ситуация сейчас очень динамично меняется, а потому предположил, что диктатор все же может решиться на такой шаг.

«Но что будет дальше, через четыре-шесть месяцев, сказать крайне сложно. Пока Путин не готов (по тому, что мы видим и понимаем), он боится мобилизации, он не понимает, как и зачем ему ее проводить. Но ситуация сейчас очень динамично меняется, поэтому за этим надо понаблюдать», — добавил Денисенко.

Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Поправки приняли на фоне обращений марионеток Кремля и советов на временно оккупированных территориях Украины (в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях) о проведении немедленных псевдореферендумов по «присоединению» в состав РФ. Ни один из регионов не оккупирован Россией полностью.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона, а 19 сентября стало известно о полном контроле украинских военных над Белогоровкой в Луганской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.