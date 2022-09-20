Сегодня вечером Путин и Шойгу обратятся к россиянам по поводу «референдумов» на оккупированных территориях Украины — росСМИ 20 сентября, 17:17 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу во вторник, 20 сентября, могут обратиться к россиянам, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Как пишут пропагандисты РБК, обращение главы кремлевского режима может быть связано с псевдореферендумами, которые Кремль хочет провести на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Коммерсантъ также сообщает, что к гражданам страны-террориста обратится и министр обороны РФ Шойгу.

Видео дня

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Российская госдума 20 сентября ввела в уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также страна-террорист предусмотрела уголовную ответственность за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.