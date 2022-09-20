209-й день войны — главное. Парад «референдумов» на оккупированных территориях, подготовка к мобилизации в РФ, американские танки для ВСУ 20 сентября, 18:01 Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Вторник, 20 сентября — 209-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Парад псевдореферендумов

На фоне военных успехов ВСУ по освобождению оккупированных территорий Украины от российских войск Кремль решил пойти на эскалацию. Контролируемые Москвой боевики и коллаборанты объявили о проведении 23−27 сентября «референдумов» о вхождении в состав РФ.

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Соответствующие решения огласили в террористических организациях «ЛНР» (захваченная часть Луганской области), «ДНР» (захваченная часть Донецкой области), а также коллаборанты во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Российский диктатор Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу сегодня вечером обратятся к россиянам по поводу псевдореферендумов, сообщают СМИ РФ.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «наивным шантажем» объявленные «референдумы».



"Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — подчеркнул он.



Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россияне решили асимметрично ответить на контрнаступление ВСУ.

«Они полагают, что незаконный „референдум“ сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…» — считает Подоляк.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины выразил уверенность, чот фейковые "референдумы" ничего не изменят.

«Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — заявил Кулеба.

РФ, вероятно, готовит мобилизацию

Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также в России будут более жестко наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Согласно принятым правкам, до 10 лет лишения свободы усилено наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения". В случае неявки и дезертирства для тех, кто находится в запасе и призван на военные сборы, тоже предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, принятые поправки предусматривают от 2 до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях и «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта».



Среди внесенных в законопроект новых статей УК РФ также Добровольная сдача в плен (до 10 лет лишения свободы) и Мародерство (до 15 лет).

На фоне новостей о пресевдореферендумах и ужесточении Уголовного кодекса индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2200 пунктов, более чем на 10% с закрытия торгов вчера.

РФ не хочет переговоров

О том, что РФ решила пойти на эскалацию, свидетельствует и заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова. По его словам, Россия не видит «перспектив» для переговоров с Украиной.

«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал Песков.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Путиным.

«Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он или кто-нибудь другой. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы», — сказал президент Украины.

McDonald’s вернулся в Украину

Сегодня в Киеве открылись рестораны McDonald’s — впервые с начала вторжения России в Украину. Это спровоцировало заметный ажиотаж в украинской столице.

У дверей вновь открывшихся трех ресторанов McDonald’s в Киеве утром выстроились очереди курьеров Glovo. А из-за большого спроса в приложении Glovo случился сбой уже через 15 минут: оно перестало показывать меню ресторана.

Цены в McDonald’s выросли: Биг Мак теперь стоит 92 грн вместо 69 грн, а самый ходовой чизбургер — 52 грн вместо 32 грн. Дороже теперь стоят и другие позиции меню McDonald’s: гамбургер 45 грн вместо 28 грн, даблчизбургер — 81 грн вместо 61 грн, БигТейсти — 154 грн вместо 112 грн.

Американские танки для Украины

США рассматривают возможность передачи Украине танков. Как заявил в ходе брифинга официальный представитель американского Минобороны, бронетехника — «это действительно важная область возможностей для украинцев».

Он подчеркнул, что вопрос передачи танков Украине «абсолютно на столе, наряду с другими областями».

«Мы смотрим на ВСУ в целом и думаем на будущее, какие возможности им потребуются и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей», — добавил представитель Пентагона.



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