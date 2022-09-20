О срочных «референдумах» в «ЛДНР». Чего боятся в Кремле 20 сентября, 16:30

«Все пропало», «надо что-то делать» — вот основные психологические мотивы последних заявлений и решений Кремля

Все заявления российских «фигурантов» о срочном проведении «референдумов» на оккупированных территориях, а также внесение законодательных изменений о «мобилизации» — это проявление истерики и паники вследствие поражений российских войск в Украине. «Все пропало», «надо что-то делать» — вот основные психологические мотивы этих заявлений и решений.

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В Кремле боятся цепной реакции деморализации и бегства своих вояк. Вот и пытаются придумать какие-то «предохранители».

Раз пришлось так срочно принимать законы о криминальной ответственности за «самовольное оставление места службы, дезертирство», «добровольную сдачу в плен», «уклонение от службы», «утрату военного имущества», «неисполнение воинского приказа», значит, такие проблемы приобрели массовый характер. А если они начнут еще и массовую мобилизацию, то подобных проблем станет еще больше.

Это попытка напугать европейцев угрозой эскалации войны

Эти «референдумы» собираются провести уже через три дня. Естественно — это будет банальная имитация и махинация. И в юридическом, и в политическом смысле эти псевдореферендумы не будут иметь никакого значения (как говорят юристы, будут никчемными), и для Вооруженных сил Украины они не станут препятствием в их действиях по освобождению украинских земель, оккупированных российскими захватчиками.

Спившийся Медведев, экс-президент РФ, своими истерическими заявлениями хочет напугать не нас, а Запад. Это попытка напугать европейцев угрозой эскалации войны, что, по его мнению, должно привести к усилению давления Запада на украинское руководство с целью принудить Киев к переговорам с кремлем. Но в итоге Кремль скорее напугает своих собственных граждан, которые, при всей своей лояльности путину, воевать в Украине не хотят.

В заключение напомню предупреждение президента Зеленского — проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях будет означать, что ни о каких переговорах з Россией не может быть и речи. Нынешняя война окончательно примет бескомпромиссный характер.

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