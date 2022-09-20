Фейковые «референдумы» России уже не помогут — Кулеба

20 сентября, 16:37
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Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит освобождение своих территорий, несмотря ни на что (Фото:МИД)

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит освобождение своих территорий, несмотря ни на что (Фото:МИД)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакие псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ей уже не помогут.

Об этом он сказал во вторник, 20 сентября, на фоне объявления кремлевскими марионетками на временно подконтрольных РФ территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей фейкового голосования, которое они хотят провести 23−27 сентября.

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«Ни фейковые „референдумы“, ни гибридная „мобилизация“ ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — подчеркнул Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1572201819702697984
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Свой фейковый «референдум» кремлевский режим решил провести на фоне военных успехов украинской армии, пытаясь незаконно «аннексировать» хотя бы те территории, которые пока еще остаются под контролем ВС РФ.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Псевдореферендум Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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