ОП: Шантаж России «референдумами» и «мобилизацией» — страх разгрома 20 сентября, 15:16 Андрей Ермак (Фото:Пресс-служба ОП)

Об этом он написал в Telegram.

По словам руководителя ОП, Россия боится и манипулирует.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками „референдумов“, „мобилизаций“ от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», — заявил он.

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Марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Украины (в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях) заявили о планах проведения немедленных псевдореферендумов о «присоединении» к составу РФ.

Ни один из регионов не оккупирован Россией полностью. ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона, а 19 сентября стало известно о полном контроле украинских военных над Белогоровкой в Луганской области.

Оккупанты готовятся провести псевдорефрендумы 23−27 сентября.

Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата Россией территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».



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