ОП: Шантаж России «референдумами» и «мобилизацией» — страх разгрома

20 сентября, 15:16
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Андрей Ермак (Фото:Пресс-служба ОП)

Андрей Ермак (Фото:Пресс-служба ОП)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает шантаж России относительно проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях «страхом разгрома».

Об этом он написал в Telegram.

По словам руководителя ОП, Россия боится и манипулирует.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками „референдумов“, „мобилизаций“ от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», — заявил он.

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Марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Украины (в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях) заявили о планах проведения немедленных псевдореферендумов о «присоединении» к составу РФ.

Ни один из регионов не оккупирован Россией полностью. ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона, а 19 сентября стало известно о полном контроле украинских военных над Белогоровкой в Луганской области.

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Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата Россией территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

https://www.youtube.com/watch?v=gdMab7S3ZKg
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Мобилизация Псевдореферендум Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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