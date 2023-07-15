Минимум 60 автомобилей. Большая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь — Беларускі Гаюн 15 июля, 10:41 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В субботу утром, 15 июля, замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывают на то, что это колонна частной военной компании Вагнер.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Там указывают, что вагнеровцы ночью въехали в Беларусь из России в районе города Кричев. Далее они проехали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем — на Осиповичи. Мониторинговая группа указывает, что такой маршрут свидетельствует о движении колонны ЧВК Вагнер к палаточному лагерю в селе Цель.

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«По нашим данным, в колонне замечено не менее 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и не менее 3 автобусов для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ», — добавили в мониторинговой группе.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило, что представители ЧВК Вагнера уже прибыли в полевой лагерь, который расположен возле города Осиповичи в Могилевской области.

Переворот Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу начался ранее: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили по меньшей мере семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а российский диктатор Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря.

В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией. СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).

В пятницу, 14 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн подтвердила информацию, что Пригожин действительно переночевал в лагере под Осиповичами, где вероятно разместились представители ЧВК Вагнера.