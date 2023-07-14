Обучают местных военных. Министерство обороны Беларуси подтвердило пребывание вагнеровцев в стране 14 июля, 18:05 Представители террористической ЧВК Вагнера начали тренировки местных территориальных войск под Осиповичами в Беларуси (Фото:скриншот из видео Минобороны Беларуси/Telegram)

Министерство обороны Беларуси сообщило, что представители ЧВК Вагнера уже прибыли в полевой лагерь, который расположен возле города Осиповичи в Могилевской области.

Как сообщается в официальном Telegram пресс-службы ведомства, на полигоне рядом происходит обучение военнослужащих территориальных войск.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбе, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК Вагнер», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Беларуси.

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Переворот Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и поход на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу начался ранее: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов «вагнеровцам».

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили по меньшей мере семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а российский диктатор Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря.

В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией. СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).

В пятницу, 14 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн подтвердила информацию, что Пригожин действительно переночевал в лагере под Осиповичами, где вероятно разместились представители ЧВК Вагнера.