Пригожин остается в «схеме». Что происходит в Кремле 10 июля, 16:56

Почему о встрече Путина и Пригожина сообщили именно сегодня

Наилучший ответ тем оптимистичным товарищам, которые выстраивали целые теории о ликвидации ЧВК Вагнер, о личной вражде и чуть ли не революции. Пригожин остается в схеме и пока остается «порученцем». Но это не означает, отмены «второго раунда». При удобном случае он вновь попытается усилится. Тем более, что базовый его актив — Африку никто отбирать не собирается.

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Интересно другое — присутствие на встрече с вагнеровцами в Кремле Сергея Нарышкина. Это означает, что зарубежным денежным направлением более плотно начинает заниматься СВР, которая будет оттеснять ГУ ГШ. Ну и глава Росгвардии Золотов резко усилил свои позиции.

Важно отметить так же движения внутри российских элит. Напомню, что в момент «марша справедливости» отмолчались три «башни Кремля». Паузу держали братья Михаил и Юрий Ковальчуки, Игорь Сечин и Герман Греф с Сергеем Кириенко. Без, как минимум, Ковальчуков, встреча Пригожина с Путиным не могла состояться. Дальнейшее молчание остальных свидетельствует о том, что «списывать повара» ой как рано.

«Списывать повара» ой как рано

При этом без ответа остается ключевой вопрос: «кто станет куратором развития сектора ЧВК в РФ?»

— Армия не подходит (несмотря на шум с контрактами «добровольцев» и МО), ведь ЧВК это и денежный ресурс, особенно за рубежом. А Путин старается не допускать наличия полного набора ресурсов для перехвата власти в руках одной группы. Кстати, поэтому Золотов из Росгвардии будет выстраивать параллельную армию.

— Упомянутый Золотов тоже пока нет — он слишком быстро взлетает.

— ГУ ГШ — сомнительно, учитывая упомянутое выше присутствие Нарышкина на встрече с руководством ЧВК Вагнер.

— Сам Пригожин (чего тот и добивался) — категорически нет на данном этапе. Ведь это будет свидетельством капитуляции Путина.

— СВР? А это не их профиль.

И тут стоит упомянуть еще одну малозаметную деталь. Визит Кириенко на оккупированную часть Запорожской области. Охрану периметра осуществляли не армейские подразделения. Кто именно — пока не знаю. Но если этими охранниками выступали «нерегуляры», мы получаем намеки на появление силового ресурса у сугубо «гражданской» «башни Кремля». Что, как минимум, интересно.

Беларусь? И тут тоже самое. Да, перевалочная база будет. Да, Лукашенко попытается отыграть бонусы для себя (медиа-сфера, Африка).

А что от Кремля? Ответ стоит искать в поиске причин — почему о встрече Путина и Пригожина сообщили именно сегодня. Лукашенко пытался выторговать максимум. Тут тебе и газ, и рынки, и логистика, и желательное дистанцирование русских от выборов в Беларуси. И мог торговаться дальше, используя уникальную формулу, которую сами русские рассказами про «мятеж, угрожавший стране» создали — впервые население РФ получило пропагандистскую картинку того, что не «России должны соседи», а «Россия должна соседу услугу». Непривычная и неприятная для Кремля формула.

Поэтому, допустив слив информации, Кремль, с одной стороны тушит пожары непонимания у собственного населения (в том числе, у фронтовых частей), показывая, что кризис завершается и «царь может быть добрым». А во-вторых прикрывает окно возможностей для Лукашенко. Ведь создается уже иная картина — после того, как Пригожин отступил, Путин проявил «милость» и лично договорился о завершении конфликта.

Поэтому окно возможностей для торга Лукашенко стремительно закрывается. После чего ему могут и счет предъявить. Не сразу, ближе к 2024 году. Но Путин мстителен, это стоит помнить.

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