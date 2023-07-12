Пригожин набирает силу. Какую судьбу уготовили Путину после переворота 12 июля, 10:21 NV Премиум

Эта история с мятежом вагнеровцев, с Суровикиным, с Пригожиным и так далее, на самом деле, не закончилась

Многие политологи эксперты поспешили, сказали — с Вагнером разобрались, Вагнера больше не существует, Путин отодвинул от себя самую страшную проблему за все его президентство и теперь может спокойно делать то, что он хочет — все это, конечно, полная фигня. Потому что Пригожин не просто никуда не исчез, он, по-моему, набирает силу. Тут надо небольшой экскурс в историю провести. Пригожин не так давно (в апреле этого года) написал статью. Мало кто ее читал внимательно, она очень сумбурная, там все в кучу свалено, но если разобрать, так сказать, по полочкам разложить, очень интересные вещи написаны.

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Пригожин пишет, что Российская Федерация должна достичь самого дна: «И если Россия дойдет до дна, оттолкнется от него, скинув груз „глубинного государства“, то она всплывет наверх, как огромный морской монстр, снося все на своем пути, в том числе и планы США». То есть она должна в момент удара сбросить себя нынешнюю старую коррумпированную прозападную продажную элиту, сбросить с себя весь этот нынешний класс олигархов, генералов, чиновников, депутатов, оставив только президента (президента, говорит, трогать не будет), и получить новую элиту, а именно закаленных в боях ветеранов войны, которые придут на место всех этих коррумпированных чиновников и вообще расскажут, как и что нужно делать.