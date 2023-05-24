Белорусский оппозиционер перечислил болезни Лукашенко и объяснил, почему он оттягивает операции 24 мая, 17:43 Александр Лукашенко в Минске, 16 мая 2023 года (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в интервью Radio NV перечислил болезни белорусского диктатора Александра Лукашенко и объяснил, почему он оттягивает операции.

В эфире Radio NV Латушко рассказал, что на недавнем заседании с медиками Лукашенко признался, что у него аденовирус.

«Я, конечно, не специалист в области медицины, но, если мы с вами загуглим и посмотрим, какие последствия, то это означает, что в одно место часто бегать надо. Может ли это иметь какие-то критические последствия? Нет. Видно, что у него вирус сохраняется, потому что у него проблема с голосом. Ему говорить тяжело», — описал белорусский оппозиционер симптомы диктатора.

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Он также напомнил, что у Лукашенко давние проблемы с коленным суставом и позвоночником, что требует хирургических вмешательств, на которые самопровозглашенный президент Беларуси не решается.

«Особенно позвоночник — там грыжи. Но он боится. Представьте себе, что сегодня Лукашенко сделают эту операцию в Беларуси. С одной стороны, это риски, потому что в Беларуси нет таких специалистов. Он, кстати, многих посадил и выкинул из страны. Сидят очень многие медики белорусские в тюрьмах как политзаключенные. Если это приведет, например, к тому, что он не сможет ходить? И что же это за диктатор, лежащий в постели? Мы это увидели шесть дней», — объяснил Латушко причины страхов Лукашенко.

Белорусский оппозиционер добавил, что диктатор может не решаться сделать операцию в Москве, из-за опасений, что может «не проснуться», а в случае операции в другой стране за пределами Беларуси «тоже риски возникают».

«Поэтому он откладывает и откладывает эти хирургические вмешательства», — подытожил Латушко.

Он добавил, что у Лукашенко есть проблемы с ожирением и уровнем сахара в крови.

«Он пьет лекарство ежедневно, насколько мы знаем, для того, чтобы понижать уровень сахара и глюкозы в крови. Это возрастное, с одной стороны. Мы понимаем, 69 лет», — сказал белорусский оппозиционер.

23 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни.

«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего… Но поскольку у меня не было возможности лечиться…, все это накопилось. Так что умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — заявил белорусский диктатор.

Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь, поскольку аденовирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний у людей — от острых респираторных заболеваний до смертельных болезней у людей с ослабленной иммунной системой.

Лукашенко с мая значительно реже появляется на публике.



Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел".



Ранее Павел Латушко заявлял, что у диктатора может быть инфекционно-аллергический миокардит.