«Возраст, стресс, работа вредная». В украинской разведке рассказали о состоянии здоровья Лукашенко 18 мая, 14:47 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко болеет, но эта болезнь не слишком серьезная, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в четверг, 18 мая.

«Возраст, стресс, работа вредная…Да, болеет», — сказал он в эфире телемарафона, комментируя информацию о вероятной болезни Лукашенко.



По мнению Юсова, эта болезнь не слишком серьезная.

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«Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку надо делать не на состояние здоровья, а на более сложные геополитические процессы», — сказал он.

Представитель ГУР считает, что российский диктатор Владимир Путин не имеет планов на случай смерти Лукашенко.

«Я думаю, что это будет кризисная ситуация», — сказал он.

Лукашенко с мая значительно реже появляется на публике.



Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел".



По словам заместителя главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, у диктатора может быть инфекционно-аллергический миокардит.