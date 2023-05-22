Лукашенко 24 мая встретится с Путиным, чтобы «обсудить проблемы» 22 мая, 12:45 Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в среду, 24 мая в Москве.

Об этом сообщает пропагандистский сайт Белта.

«Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях Беларуси и РФ — ред). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал диктатор.

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По его словам, он часто встречается с Путиным «не для того, чтобы посмотреть друг на друга».

Прошлый визит Лукашенко в Москву состоялся 9 мая. Тогда диктатор выглядел заболевшим и не смог пройти несколько сотен метров для возложения цветов.