«Умирать я не собираюсь». Лукашенко подтвердил, что не появлялся на публике из-за болезни
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни.
Об этом сообщает БелТА.
Обсуждение своего состояния здоровья белорусский диктатор назвал «не более чем праздными рассуждения в мессенджерах и телеграмм-каналах».
«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего… Но поскольку у меня не было возможности лечиться…, все это накопилось. Так что умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — добавил Лукашенко.
Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь, поскольку аденовирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний у людей — от острых респираторных заболеваний до смертельных болезней у людей с ослабленной иммунной системой.