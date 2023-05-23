«Умирать я не собираюсь». Лукашенко подтвердил, что не появлялся на публике из-за болезни 23 мая, 22:20 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни.

Об этом сообщает БелТА.

Обсуждение своего состояния здоровья белорусский диктатор назвал «не более чем праздными рассуждения в мессенджерах и телеграмм-каналах».

Видео дня

«Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего… Но поскольку у меня не было возможности лечиться…, все это накопилось. Так что умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — добавил Лукашенко.

Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь, поскольку аденовирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний у людей — от острых респираторных заболеваний до смертельных болезней у людей с ослабленной иммунной системой.