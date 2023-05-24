«Уровень подготовки ВС Беларуси вырос». Зачем больной Лукашенко полетел к Путину — интервью NV с Павлом Латушко

24 мая, 15:46
NV Премиум
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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко и диктатор РФ Владимир Путин, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко и диктатор РФ Владимир Путин, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Автор: Власта Лазур

Уровень подготовки Вооруженных сил Беларуси вырос, считает заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Он объясняет: даже обезьяну за год, наверное, можно чему-то научить.

Как это связано с тем, что белорусский узурпатор Александр Лукашенко, который до сих пор имеет проблемы со здоровьем, полетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, Латушко рассказал в интервью Radio NV.

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Теги:   Россия Владимир Путин Интервью NV Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Радио NV Евгений Шевченко Война России против Украины Лукашенко здоровье

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