Что будет с Беларусью, если Лукашенко умрет или окажется недееспособным: прогноз Огрызко 17 мая, 16:56 15 мая 2023 года Александр Лукашенко снова появился перед камерами с перебинтованной рукой (Фото:President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV рассказал, что произойдет с Беларусью, если диктатор Александр Лукашенко умрет или окажется недееспособным.

«А что, собственно, изменится? Разве сегодня Лукашенко руководит Беларусью? Не знаю, нужно быть слишком большим оптимистом, чтобы считать, что Лукашенко принимает решения. За него принимаются все решения, особенно когда речь идет о вопросах войны, безопасности, вооруженных сил и так далее», — заявил Огрызко в эфире Radio NV.

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По словам эксглавы МИД Украины, большей зависимости Беларуси от России, чем сейчас «просто не может быть».

Он высказал мнение, что если вместо Лукашенко Беларусью будет руководить «кто-то другой» ситуация принципиально не изменится.

«Сейчас, конечно, и некоторые белорусские оппозиционеры считают, что исчезнет Лукашенко и все, и ситуация сама собой решится. Ничего подобного. К сожалению, это опять-таки иллюзии. Это повторение того, что говорят и, кстати, российские оппозиционные деятели, сидящие за границей и мечтающие о прекрасной России будущего, но для этого не желающие ничего сделать. То же самое что-то напоминает и это мнение», — отметил Огрызко.

Лукашенко с мая гораздо реже появляется на публике.



Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке был замечен бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель главы комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко «просто заболел».



По словам заместителя главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, у диктатора мог развиться инфекционно-аллергический миокардит.

15 мая белорусские пропагандисты опубликовали фото диктатора Александра Лукашенко, на нем у самопровозглашенного «президента» забинтована рука.