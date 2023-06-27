Кто должен увольнять одесского военкома Борисова и почему система военкоматов не меняется — Рахманин 27 июня, 19:14 Евгений Борисов (Фото:armyinform.com.ua)

Народный депутат Украины из фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, кто должен увольнять скандального одесского военкома Евгения Борисова и почему не меняется украинская система военкоматов, несмотря на попытки власти.



«Руководитель территориального центра комплектации, он является военнослужащим, напомню, он является представителем Вооруженных сил. Поэтому увольнять его, наверное, все-таки должен Залужный (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — ред.)», — заявил Рахманин в эфире Radio NV.

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С реформой же военкоматов, по словам нардепа, должно разбираться государство, а не главнокомандующий ВСУ.

«Более того, оно (государство — ред.) пытается в этом разбираться, но почему-то ему это не удается. Не знаю, является ли это для вас тайной или нет, но вопрос так называемых военкомов, потому что они сейчас иначе немного называются, он поднимается не впервые, поднимается в том числе и президентом, и на Ставках. И почему из этого не делают надлежащих выводов — это вопрос не ко мне. Это вопрос: почему президент не ставит вопрос перед своими подчиненными, что они не выполняют его указания? Почему правоохранительные органы, которые, в принципе, сигнализировали достаточно много и достаточно давно, не только об одесском военкоме, почему они ничего не делают? Это очень много разных вопросов, и они пока остаются открытыми», — сказал Рахманин.

Отвечая на вопрос о том, почему государство до сих пор не разобралось с реформой военкоматов, а Борисова не уволили он отметил, что «если кто-то, почему-то чего-то не делает — это значит, что он почему-то в этом заинтересован».

«Вот пока у нас эта заинтересованность одних лиц в других не исчезнет как инструмент ведения политики, у нас будут проблемы не только с военкомами. Эту историю, к сожалению, мы не выдавили и не вытравили. Она все еще существует», — констатировал нардеп.

Рахманин подчеркнул, что без изменения системы наказание Борисова ничего не решит.

«Если сядет один Борисов, условно говоря, будет доказана его вина, потому что он еще не является преступником, еще подозрения даже, по-моему, нет, возможно, еще нет. Если сядут 50 Борисовых лет на 15 и те, кто их покрывал, человек 10 хотя бы, тогда можно будет говорить, что система изменится. А так мы с вами забудем о Борисове все равно через неделю, а через полгода удивимся, что какой-то там Васильев, Иванов, Петров, Сидоренко, Петренко в том же кабинете занимается тем же самым. Вопрос не в людях, вопрос в системе. Она не меняется», — сказал он.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость — дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса — до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы как гуманитарный груз автомобиль премиум-класса — Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экс-нардепа, пользуется жена военкома, которая живет в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней.

Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «серьезно рекомендовал» главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт.

1 мая Оперативное командование Юг отстранило Борисова от службы и назначило служебную проверку. 3 мая ГБР сообщило об открытии в отношении него уголовного дела.

23 июня руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не выявило оснований для отстранения от должности. Также она утверждала, что он законно выезжал за границу для лечения.

В тот же день Зеленский поручил Залужному немедленно уволить Борисова.

Также Зеленский поручил создать комиссию, которая вместе с правоохранителями и антикоррупционным агентством проверит всех военкомов во всех регионах страны, «чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Борисова уволят с должности, но не из Вооруженных сил Украины.

