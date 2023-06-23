Зеленский поручил Залужному немедленно уволить «одесского военкома» Борисова 23 июня, 18:40 Евгений Борисов (Фото:armyinform.com.ua)

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно освободить от должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

«Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского „военкома“ — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — сказал президент во время вечернего видеообращения в пятницу, 23 июня.

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Также Зеленский поручил создать комиссию, которая вместе с правоохранителями и антикоррупционным агентством проверит всех военкомов во всех регионах страны, «чтобы они не позорили нашу страну и память героев, которые гибнут на фронте».



25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость — дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса — до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса — Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней.

Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.