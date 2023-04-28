Зеленский «серьезно рекомендовал» Залужному отправлять на фронт военкомов — министр обороны 28 апреля, 13:25 Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а на их место назначить бойцов после ранений.



Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции в пятницу, 28 апреля.

По его словам, Зеленский дал Залужному «серьезную рекомендацию» — подавляющее количество военкомов, давно сидящих в центрах комплектаций, отправлять на фронт в качестве бойцов.

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«А на их место направлять получивших ранения военнослужащих героев, которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий», — сказал Резников.

В Украине военное положение и общая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года, всех мужчин с 18 до 60 лет могут призвать на службу. В Раде заявили, что их хотят продлить как минимум до середины августа 2023 года.

