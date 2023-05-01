«Белый билет от $5 до $10 тысяч». Игорь Мосийчук о военкоме Евгении Борисове, при котором Одесса стала «хабом» для уклонистов — интервью 1 мая, 18:41 NV Премиум Игорь Мосийчук утверждает, что Одесса была хабом по получению белых билетов (Фото:Скриншот видео Игорь Мосийчук via YouTube)

Оперативное командование Юг отстранило одного из начальников территориального центра комплектования (бывшие военкоматы) после обвинений в коррупции. Вероятно, речь идет об одесском военкоме Евгении Борисове, о приобретенной родственниками которого элитной недвижимости в испанской Марбелье недавно сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.



Radio NV поговорило с Мосийчуком о его громких обвинениях в адрес одесского военкома.



— Говоря об этом Евгении Борисове, я помню, что до того, как появилась информация о возможных его имениях, возможных его домах в Испании, сначала была информация, которую вы публиковали о том, что он ввозил как гуманитарную помощь очень дорогую машину, использовал ее. Как вы вышли на этого Евгения Борисова, можете ли вы рассказать об этом?

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— Могу, конечно. Смотрите, по специальности я ваш коллега — я журналист по специальности. Вместе с иностранными коллегами мы занимаемся поиском выводимых из Украины коррупционных активов, поэтому Борисов у нас не один такой клиент. Но по нему удалось, во-первых, собрать максимальный объем информации: всего пять эпизодов. Это упомянутый вами эпизод с автомобилем. Это эпизод проживания его семьи сначала в арендованном имуществе за пять тысяч евро в месяц, что не соответствует доходам семьи: почти год они проживали. Это приобретение его матерью, но вступала она в собственность в его присутствии, элитного дома в Марбелье стоимостью 3,95 миллиона. Это, собственно, отдых в Марбелье с 22 декабря по 18 января сего года во время военного положения полковником Евгением Борисовым. И пятое — это приобретение уже в январе этого года его женой офиса в одном из самых крутых офисных центров в Марбелье. Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства, когда выезжал, через какое КПП, как автомобили завозились, как имущество. Собственно я опубликовал документы о вступлении в собственность его мамы. Это как раз вступление в собственность произошло, когда он там находился. Самое главное в этой истории, как мне кажется, уже даже есть какая-то хоть и побочная посторонняя реакция президента, но сам Борисов ничего не говорит и не комментирует. Знаете почему? Если он начнет врать, что он там лечился и так далее, то мы докажем все обратное. То есть у нас с коллегами есть полный пакет документов, пакет видео- и фотодоказательств, я передал их в НАБУ. В первый день, когда я сделал первую публикацию, в этот день Национальное антикоррупционное бюро получило документы по поводу этого негодяя и его состояния. И кроме этого, этим делом, по моей информации, по крайней мере, я общался, занимаются представители украинских спецслужб.