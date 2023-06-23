«Выезжал за границу на лечение». В ВСУ вступились за одесского военкома Борисова 23 июня, 02:40 Евгений Борисов (Фото:armyinform.com.ua)

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов был за границей законно.



«Сейчас было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", — заявила Гуменюк.

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Она отметила, что Борисов был за границей для лечения. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не выявило оснований для отстранения от должности.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость - дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса - до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса - Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней. Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.