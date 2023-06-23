«Выезжал за границу на лечение». В ВСУ вступились за одесского военкома Борисова

23 июня, 02:40
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Евгений Борисов (Фото:armyinform.com.ua)

Евгений Борисов (Фото:armyinform.com.ua)

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов был за границей законно.

«Сейчас было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", — заявила Гуменюк.

Видео дня

Она отметила, что Борисов был за границей для лечения. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не выявило оснований для отстранения от должности.

https://www.youtube.com/watch?v=ozJSJ6aDD38
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25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость - дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса - до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса - Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней. Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Одесса Борис Гуменюк ТЦК

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